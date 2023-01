Premium Het beste van De Telegraaf

Ode aan ontwerpers van legendarische platenhoezen: ’Kunst of waardeloos karton?’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Aubrey Powell Ⓒ Jeroen Neef

Het is een van de meest iconische albumhoezen ooit: het driehoekig prisma van Pink Floyds Dark side of the Moon. In de jaren zeventig sierde de cover menig tienerkamer. Op 3 maart is het precies vijftig jaar geleden dat de platenhoes werd ontworpen door Hipgnosis. Ter gelegenheid van muziekfestival Eurosonic/Noorderslag heeft het Groninger Museum een grote expositie gewijd aan deze legendarische ontwerpstudio uit Londen.