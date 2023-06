’Prins Andrew weigert huis te verlaten voor bouwwerkzaamheden’

Op dit moment deelt de Britse prins het monumentale pand dat uit dertig kamers bestaat met zijn ex-vrouw Sarah Ferguson, de hertogin van York. Koning Charles vindt dat het pand een nieuwe bestemming kan krijgen, maar Andrew weigert eraan toe te geven.

Hij nam het huis in 2004 over van Elizabeth, de moeder van koningin Elizabeth, die er van 1952 tot haar dood in 2002 woonde. Andrew tekende toen een contract voor 75 jaar en investeerde zelf 6,5 miljoen pond in de renovatie. Komende zomer wordt het dak gerepareerd.

Volgens bronnen van Daily Mail zou het logisch zijn als Andrew tijdelijk verhuist naar het nabijgelegen kleinere Frogmore Cottage, het oude huis van Harry en Meghan. „Ze wilden Andrew oorspronkelijk uit Royal Lodge, zodat het pand kon worden gerenoveerd en klaargemaakt voor nieuwe huurders”, zegt de bron. „Maar Andrew is onvermurwbaar en aangezien hij nog zoveel jaren te gaan heeft op zijn huurcontract en hij miljoenen van zijn eigen fortuin heeft uitgegeven om de plek op te knappen, wil hij zijn huis niet verlaten.”