Victoria was niet meteen enthousiast over de naam Posh Spice

„Ik kreeg de naam Posh in 1996 tijdens een lunch met Peter Loraine van Top of The Pops Magazine en de rest van de Spice Girls”, blikt de voormalig zangeres terug in haar Instagram Story. „Ik kan niet zeggen dat het mijn eerste keuze was, maar uiteindelijk omarmde ik ’m op mijn eigen manier. Ik was jong en verlegen en Posh zijn heeft me geholpen mijn stijl, zelfvertrouwen en mijn stem te vinden.”

Na de Spice Girls nam de 46-jarige modeontwerpster afstand van haar bijnaam. „Ik wilde mijn eigen weg vinden.” Toch besloot Victoria de naam weer te omarmen en bracht ze deze week een lippenstift uit met de naam Posh. „Nu, jaren later, kijk ik met waardering terug naar die vormende tijd. Posh heeft mijn leven voor altijd veranderd, deuren voor me geopend om mijn dromen na te jagen”, schrijft ze.

„Deze week vier ik Posh met de lancering van Posh Lipstick. Het is heel persoonlijk – lippenstift heeft me altijd veel zelfvertrouwen gegeven wanneer ik het nodig had en extra ’spice’ toen ik het al had.”