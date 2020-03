Rapper Frenna wil doorbreken in buitenland: ’Dat is echt mijn droom’

Frenna heeft naar eigen zeggen al enkele buitenlandse samenwerkingen op de plank liggen. Nu is het alleen nog zoeken naar het juiste moment. „Timing is alles voor mij. We plannen niet eens zo veel. Het universum spreekt met ons en dan gaan we”, zegt hij in Het Parool. Met een beetje geluk kan Frenna de komende jaren wereldwijd Nederland vertegenwoordigen, zo hoopt hij. „Dat is echt mijn droom, dat de mensen zeggen: die Nederlander heeft het laten lukken.”

Een leven zonder muziek kan Frenna zich inmiddels niet meer voorstellen. „Nee, dat kan ik niet. Iedere artiest heeft zijn tijd en dat weet ik stiekem in mijn hoofd ook, maar op de een of andere manier wil ik dat niet accepteren. We moeten blijven knallen, man.”

Met meer dan 336 miljoen streams werd Frenna in 2019 de meest beluisterde Nederlandse artiest. Maandelijks heeft hij meer dan 2,1 miljoen Nederlandse luisteraars.