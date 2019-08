Art Rooijakkers scoort met laatste aflevering

Het programma ging maandag 17 juni van start met 354.000 kijkers, maar vervolgens gingen de kijkcijfers omlaag. Zomer met Art stond op plek zeventien van de best bekeken programma’s van deze vrijdag, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Art zelf stelde bij aanvang van de reeks dat het hem niet om de kijkcijfers ging en dat hij het programma de tijd wilde geven om te groeien. De presentator zat op het tijdstip waar voorheen RTL Late Night met Twan Huys werd uitgezonden, maar dat van de buis werd gehaald vanwege tegenvallende kijkcijfers.

Deze week werd bekend dat de 42-jarige Art aan een nieuw project mag binnen: hij gaat het nieuwe seizoen van Van der Vorst Ziet Sterren presenteren. Hoe de opvolger van Van der Vorst Ziet Sterren gaat heten, is nog niet bekend.

Dionne Stax

Bij de NOS was een ander afscheid te zien: Dionne Stax presenteerde voor het laatst het journaal. Die uitzending trok 758.000 kijkers, goed voor een vierde plek in de kijkcijferlijst. De presentatrice sprak aan het eind van het Journaal van 18.00 uur, haar laatste uitzending, haar dank uit aan de NOS. „Twaalf jaar geleden kwam ik binnen als stagiair, zo meteen verlaat ik de studio met veel mooie herinneringen, lessen en ervaringen.” In het bijzonder dankte Dionne de collega’s achter de schermen en de kijkers, die laatste groep voor „de lieve reacties.”

Het best bekeken programma van vrijdag was De slimste mens, met bijna 1,39 miljoen kijkers, gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur, waar circa 1,37 miljoen mensen naar keken.

