Beyoncé schrijft open brief over Breonna Taylor

De agenten hadden het soort huiszoekingsbevel waarbij ze niet hoefden aan te kloppen of hoefden aan te kondigen dat ze het appartement binnenkwamen. Naar aanleiding van deze zaak heeft het politiekorps in Louisville een wet ingevoerd - Breonna’s Law - waarin die methode verboden wordt. Beyoncé benadrukt in haar brief dat de drie betrokken agenten echter nog altijd in dienst zijn bij de politie en er geen juridische stappen tegen hen zijn genomen.

In haar brief maant de zangeres de autoriteiten om op drie fronten actie te ondernemen: vervolging van de agenten, openheid over het interne onderzoek naar de inval en een onderzoek naar de reactie van het korps op de zaak en „andere praktijken die die hebben geresulteerd in de dood van zwarte burgers.”

De naam van Breonna Taylor was de afgelopen weken veel te zien op borden en spandoeken bij de Black Lives Matter-protesten. Net als George Floyd, die omkwam toen een agent bijna negen minuten lang een knie in zijn nek duwde tijdens een arrestatie, is zij één van de symbolen geworden voor politiegeweld tegen de Afro-Amerikaanse bevolking in de VS.