De slimste mens sluit seizoen af met kijkcijferrecord

Het programma werd gewonnen door Snollebollekes-zanger Rob Kemps. Hij liet televisiemaker Emma Wortelboer en cabaretier Andries Tunru achter zich in de finale. Vorig jaar ging NOS-nieuwslezer Astrid Kersseboom er met de titel vandoor.

De slimste mens heeft zijn succesvolste seizoen tot nu toe achter de rug. „Bijna elk seizoen wordt De slimste mens weer een beetje beter bekeken dan het vorige, maar het was een verrassing dat het aantal kijkers zo hard is gegroeid”, zegt de producent van het KRO-NCRV-programma Marc Dik tegen het ANP. „Vorig seizoen zaten we gemiddeld rond de 1,6 miljoen per aflevering, nu op ruim 2 miljoen.”

Corona

De finale van het zeventiende seizoen trok zelfs meer dan 3 miljoen kijkers, waarmee het record van 2,7 miljoen van donderdag alweer werd verbroken. Het succes van het seizoen ligt volgens Dik voor een deel aan corona. „Voor veel mensen is het programma in deze tijd, te midden van alle ellende, lockdown en verdrietige zware berichten, een enorm fijn dagelijks verzetje”, zegt de producent die vanaf het begin bij het NPO2-programma is betrokken. „We zitten veel thuis en alle dagen lijken op elkaar, dan is het erg fijn 45 minuten fanatiek met iets anders bezig zijn.”

Tekst loopt door onder de video.

Meer dan andere jaren werd er ook meegeleefd met de kandidaten, zag Dik. „Mensen waren juist voor iemand, of niet, en dat werd gevoed door sociale media. Er zat een hele sfeer omheen.” De producent van Skyhigh TV, dat het programma in opdracht van de omroep maakt, refereert ook naar het ’akkefietje’ van afgelopen week, waarin kijkers online lieten weten dat ze cabaretier Tijl Beckand onsportief en arrogant vonden spelen. „Tijl speelde het spel heel fanatiek, sommige kijkers moesten daaraan wennen. Ik vond het wel leuk, het gaf wat deining in de show, maar ook dus daarbuiten”, zegt Dik.

Bekijk ook: Tijl Beckand is die oom die niet tegen zijn verlies kan

Vrolijke Maarten

Een mening die overigens werd gedeeld door Kemps, die hem verdedigde op sociale media en de cabaretier waardeerde voor de energie die hij aan het programma gaf. „Als je daarover leest en vervolgens langs zapt, kan ik me goed voorstellen dat je blijft hangen”, zegt de producent. Dat kijkers niet door zappen is tevens een verdienste van „de fantastische presentatie” van Philip Freriks, die zich volgens Dik moeiteloos tussen een babbeltje met de kandidaten, de visie van Maarten van Rossem en de regels van het spel beweegt.

Ondanks een tweede seizoen zonder publiek, heeft de producent genoten van de sfeer in de studio. „Ik wil het publiek absoluut terug zodat dat kandidaten voelen dat er meegeleefd wordt, want dat mis je. Maar het leuke is wel dat de deelnemers ook meewerken om er een leuke show van te maken”, zegt Dik. „Er is lol onderling en met Maarten. Zoals Emma Wortelboer, die dit seizoen heel erg opvalt: ze is jong, superslim en ad rem. Zij opent met ’ik hou gewoon van aandacht, net als Maarten van Rossem’.” Een ding kreeg de producent sowieso van veel mensen terug: „Maarten heeft zich dit seizoen van zijn allervrolijkste kant laten zien.”