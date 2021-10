Wapen onvoldoende gecheckt voordat Alec Baldwin het in handen kreeg

Alec Baldwin Ⓒ Getty Images

Assistent-regisseur Dave Halls heeft verklaard dat hij het werk van wapenmeester Hannah Gutierrez op de set van de film Rust niet goed genoeg heeft gecontroleerd. Vorige week werd cameravrouw Halyna Hutchins op de filmset in New Mexico per ongeluk met een wapen, dat diende als rekwisiet, doodgeschoten door acteur Alec Baldwin.