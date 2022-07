’Slipjesmagneet’ Tom Jones (82) in Ziggo Dome: ’Stem nog springlevend’

Premium Gossip

’Kate Bush harkt 1 miljoen binnen dankzij Stranger Things’

Kate Bush zal naar verwachting haar banksaldo met maar liefst één miljoen pond (zo’n 1,16 miljoen euro) zien groeien nu haar 37 jaar oude hit Running up that hill op één staat in de Britse hitlijsten. De hit uit 1985 is weer razendpopulair sinds het nummer in een aantal afleveringen van het vierde s...