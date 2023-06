Premium Het beste van De Telegraaf

Pepijn Lanen was toe aan vaderschap: ’Geen zin meer in eindeloos lange nachten en uitgaan’

Vaders hebben doorgaans geen gouden tanden, vaders hebben doorgaans geen roze haar. Maar Faberyayo, oftewel Pepijn Lanen, van de Jeugd van Tegenwoordig is een fijne uitzondering op die regel. Het is een van die dingen die hem leuk maken als vader, denkt hij. Met zijn Coco Sabajo heeft hij inmiddels vier kinderen, van wie de jongste een maand oud is. Slapeloze nachten? „Ja, maar die had ik al.”