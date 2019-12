Dierenactivisten wensen Kate Upton dood

Canada Goose is met name bekend om hun winterjassen, die gevuld zouden worden met ganzenveren en waarvan de kraag afgezet wordt met coyotebont. Een van de protesteerders wenste Kate zelfs de dood toe: „Ik hoop dat je in je hoofd geschoten wordt en gemarteld wordt totdat je overlijdt.” De rest van de anti-Canada Goose groep schreeuwde dat Upton ’bloed aan haar handen heeft kleven’, vanwege haar activiteiten in samenwerking met het omstreden merk.

Upton hield haar gezicht tijdens het incident in de plooi en ging daarna door alsof er niks gebeurd was. De activisten waren inmiddels verwijderd uit de zaal waar ze haar fitnessles gaf.