Verloskundige net te laat: vader en dochter uit ’Een huis vol’ helpen bij bevalling

Op Instagram schrijft Linda: „Afgelopen nacht om 3:05, na een bevalling van 35 minuten, is onze prachtige dochter Elin Madelief geboren. Het is zo snel gegaan dat de verloskundige net te laat was. Ivan heeft zijn dochter op de wereld geholpen met de fantastische hulp van oudste dochter Marlynn.”

Linda belooft dat de rest van het verhaal nog volgt, maar dat ze eerst even op adem moet komen. „Het verhaal van de bevalling volgt nog. Ik moet echt even bijkomen van deze onverwacht snelle bevalling😅. Elin en ik maken het goed, net als papa en de rest van alle kinderen. Elin is een flinke dame van 4230 gram. En wat is ze geliefd en welkom in ons grote gezin🥰❤”, aldus de moeder des huizes.

Het samengestelde gezin uit Boskoop is meerdere malen te zien geweest in Een huis vol. Momenteel is er een nieuwe reeks van het programma van start, waarin de families Cudogham, Buddenbruck en Jelies gevolgd worden.