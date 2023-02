Onderzoek gestart naar Meghan-column Clarkson

In zijn column voor The Sun schreef Clarkson onder meer dat hij „droomde van de dag waarop Meghan naakt door de straten van elk dorpje in Groot-Brittannië moet lopen, terwijl het volk ’schaam je!’ roept en uitwerpselen naar haar gooit.” Dit schoot bij veel mensen echter in het verkeerde keelgat.

Eerder liet IPSO weten dat naar aanleiding van het stuk een recordaantal klachten was binnengekomen. Zo kwamen er ter vergelijking in heel 2021 iets meer dan 14.000 meldingen binnen.

Excuses

Clarkson verdedigde zijn stuk later door te zeggen dat het om een „onhandige verwijzing” naar de serie Game of Thrones ging. Ook bood de voormalig Top Gear-presentator publiekelijk zijn excuses aan en zei hij dat hij geschrokken was van alle kritiek. Ook beloofde hij in de toekomst voorzichtiger te zijn.

De column heeft waarschijnlijk gevolgen voor de carrière van Clarkson. Amazon Prime Video is naar verluidt van plan om niet langer met hem samen te werken en ook ITV, waarvoor Clarkson Who Wants To Be A Millionaire? maakt, zou twijfels over hem hebben.