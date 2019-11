Fred van Leer mag vrijdag weer naar huis

De stylist, die maandag voor de tweede keer in korte tijd werd opgenomen, is het ziekenhuis meer dan zat. „Het is hier top geregeld, maar thuis is altijd lekkerder”, aldus Fred.

Woensdag liet de stylist nog weten dat de operatie goed was verlopen, maar dat het ook heel anders had kunnen aflopen. „Voor iedereen die wil weten wat er nu precies gebeurd is, er is gisteren twee liter pus uit mijn schouder gehaald”, schrijft hij op Twitter. „Hoe dat daar gekomen is laat ik even daarbuiten, maar twee dagen later en het was een totaal andere uitkomst geweest.”

Fred moest meerdere optredens van zijn theatertournee verplaatsen. Zijn eerstvolgende optreden staat voor woensdag gepland in Hoofddorp. Die show gaat vooralsnog gewoon door. Als het aan de stylist zelf ligt, gaat hij zo snel mogelijk weer aan de slag. „Ik ga hopelijk van de week gewoon weer beginnen, want hé, de kachel moet branden.”