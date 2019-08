Famke Louise wordt fee in The Christmas Show

Voor Famke betekent de rol haar theaterdebuut. Eerder dit jaar was ze al te zien in de korte film Hitte. De 20-jarige zangeres vindt het een hele eer dat ze is gevraagd. „Ik bedoel het is in de Ziggo Dome, het is supergroot. Ik mag acteren en ik heb leuke tegenspelers”, vertelt ze aan het ANP. „Het is een supertoffe rol. Toen het op tafel werd gegooid had ik meteen zoiets van: ja, dat gaan we gewoon doen.”

Dat het nieuw is, maakt voor Famke niet uit. „Het is daardoor wel een extra uitdaging. Ik heb er heel veel zin in”, aldus de zangeres, die naar eigen zeggen een lieve fee neer gaat zetten. „Ik ga proberen om heel erg mijzelf er in te leggen. Het moet echt een Famke Louise-fee worden. Misschien zelfs met chains om mijn nek”, grapt ze.

Celinde

Eerder werd al bekendgemaakt dat Celinde Schoenmaker en Carlo Boszhard hun opwachting maken. Celinde neemt net als vorig jaar, toen het verhaal rond Assepoester centraal stond, de rol van prinses op zich. Carlo vertolkt wederom de rol van De Verteller. De rest van de cast wordt volgende maand bekendgemaakt.

Doornroosje en de Kerstprins wordt op 21 december voor het eerst opgevoerd in de Ziggo Dome. Een dag later is er nog een voorstelling. De kaartverkoop is al van start gegaan.