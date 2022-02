Zoon Charles uit trots in brief voor jubilerende koningin Elizabeth

Charles verwijst ook naar de boodschap van zijn moeder dit weekend, dat Camilla, de hertogin van Cornwall, koningin-gemalin wordt zodra hij koning wordt: „De toewijding van de koningin aan het welzijn van haar volk wekt elk jaar nog meer bewondering op. We zijn ons diep bewust van de eer die de wens van mijn moeder betekent.”

De titel koningin-gemalin verwijst naar de echtgenote van een regerende koning en zou in de toekomst ’Queen Camilla’ worden, aldus de Britse zender BBC. „Het is mijn oprechte wens dat, wanneer de tijd rijp is, Camilla bekend komt te staan als koningin-gemalin”, schreef de koningin zaterdag.

Dankbaar

In de brief uit Charles ook zijn dankbaarheid richting Camilla. „Terwijl we samen hebben gewerkt om Hare Majesteit en de mensen van onze gemeenschappen te dienen en te ondersteunen, is mijn lieve vrouw de hele tijd mijn eigen standvastige steun geweest”, schrijft hij.

Verder wijst hij kort op de viering die hoogstwaarschijnlijk in juni zal plaatsvinden: „Het jaar van dit ongekende platina jubileum biedt ons allemaal de gelegenheid om samen te komen en de dienstbaarheid van de koningin te vieren, door wier voorbeeld we ons de komende jaren zullen blijven laten leiden.”