Lilibet ’te zien’ in kinderboek van Meghan

Op de tekening houdt Meghan, gehuld in een een wit T-shirt en spijkerbroek, de baby vast. Ook Lili’s grote broer Archie (2) en vader Harry staan getekend in het kinderboek.

Het eerste boek van de hertogin van Sussex gaat over de bijzondere relatie tussen een vader en zoon, gezien door de ogen van een moeder. The Bench is voortgevloeid uit een gedicht dat Meghan in 2019 als vaderdagcadeau aan Harry gaf, een maand na de geboorte van Archie. Illustrator Christian Robinson maakte de tekeningen bij het verhaal.

Lilibet ’Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, zoals haar volledige naam luidt, werd vrijdag geboren in het Santa Barbara Cottage Ziekenhuis in Santa Barbara in Californië. Harry en Meghan maakten de komst van hun tweede kindje zondag bekend.