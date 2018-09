Nieuw programma over gezinnen in verlaten Italiaans dorpje

De bevolking van het dorp in het hart van het Italiaanse eiland Sardinië is vergrijsd. De jongeren zijn weggetrokken. Huizen staan leeg. Efisio Arbau bedacht daarom een actie om de leegstaande camping, winkels en verpauperde huizen in zijn dorp voor 1 euro te koop aan te bieden.

In het nieuwe programma Het Italiaanse Dorp: Ollolai worden Nederlandse gezinnen en stellen gevolgd die zo’n huis kopen, opknappen en een nieuwe business beginnen die het toerisme in Ollolai in oude glorie moet terugbrengen.

Het is nog niet bekend wanneer het programma met de Nederlanders in Ollolai wordt uitgezonden.