Gouverneurskandidaat Caitlyn Jenner pleit voor grensmuur

„We kunnen geen staat hebben, en geen land, zonder een veilige muur”, aldus de realityster, die een gooi doet naar het gouverneurschap in Californië.

Het is niet de eerste keer sinds ze haar politieke ambities bekendmaakte dat uitspraken van Jenner voor ophef zorgen. De 71-jarige kreeg afgelopen weekend bakken kritiek over zich heen nadat ze had verklaard dat transmeisjes wat haar betreft niet mee mogen doen aan vrouwelijke sportcompetities op scholen.