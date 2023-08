’Deze vrouw heeft Harry Styles gestrikt!’

Een van ’s werelds meest begeerde vrijgezellen lijkt weer bezet! Harry Styles (29) is al meerdere malen gezien tijdens intieme onderonsjes met Taylor Russell (29). Wie is de vrouw, die het hart van de zanger heeft weten te veroveren? En hoe serieus is het tussen de twee?

Harry Styles en Taylor Russell verstoppen zich niet langer. Ⓒ ANP/HH