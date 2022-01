Zo viel Rebel Wilson 35 kilo af (zonder te zweten in de gym)

De Australische actrice onthult haar geheim aan Apple+: „Hij zei: 'Rebel, de beste manier om af te vallen voor jou en lichaamsvet te verliezen is gewoon wandelen.” Ze legt uit dat het niet eens per se zware wandelingen hoeven te zijn. „Gewoon normaal wandelen, een uur per dag."

„Ik bevind me in een gelukkige positie dat ik alle mogelijkheden heb om geweldige personal trainers in te huren, maar ik wil dat jullie weten dat het grootste gedeelte qua beweging wat ik dit jaar heb gedaan, gewoon bestond uit wandelingen maken.”

Vorig jaar vertelde ze al aan People dat ze voornamelijk een eiwitrijk dieet volgt, al gaf ze toe ook weleens te ’cheaten’. „Niets is verboden”, aldus Rebel.