Jane Fonda zet protesten online voort

„We mogen dan thuisblijven, en ja: we moeten thuisblijven, maar we zullen nooit stoppen de klimaatcrisis aan te kaarten en onze leiders vragen actie te ondernemen”, aldus de actrice in een verklaring. „Nu we allemaal thuis in quarantaine zitten, hoop ik dat jullie je virtueel bij ons aansluiten want onze beweging blijft zich onverminderd inzetten.” Tijdens de online protesten wordt ook stilgestaan bij de coronacrisis, meldt Fonda.

De activiste protesteerde dit najaar wekelijks in Washington D.C. en werd daarbij enkele keren opgepakt. Verschillende Hollywoodsterren, onder wie Joaquin Phoenix en Martin Sheen schoven aan bij de demonstraties en werden ook in de boeien geslagen.