Chantal Janzen en Tina de Bruin maken serie voor Videoland

Waar de serie precies over gaat, maken De Bruin en Janzen niet bekend, maar wel dat het is gebaseerd op gebeurtenissen en situaties die de twee echt hebben meegemaakt. „Helaas, want het zijn voornamelijk gênante situaties”, grapt De Bruin. „En scènes waarin we laten zien wat we eigenlijk hadden willen doen of zeggen toen we daar met onze bek vol tanden stonden”, zegt Janzen.

Als voorbeeld noemt De Bruin momenten waarop mensen haar naam vergeten. „Ze noemen me Tine of Martine. Of ze herkennen mijn gezicht niet en lopen me straal voorbij. Ik vind het wel lekker dat ik een beetje in de luwte blijf, laat mij maar in een hoekje observeren, maar het zijn natuurlijk wel leuke situaties om uit te putten.”

Nee zeggen

Janzen voegt daaraan toe dat ze het ook gaan hebben over momenten waarop ze „geen nee” durfden te zeggen tegen klussen. „Ik denk dat tachtig - misschien wel negentig - procent van mijn carrière bestaat uit dingen die een ander niet kon of wilde doen. Soms moet je ook gewoon je huur betalen. Zeker in het begin werkt het gewoon zo”, zegt De Bruin.

Videoland laat desgevraagd aan het ANP weten op een later moment met meer informatie over de serie te komen, zoals de titel en de uitzenddatum.