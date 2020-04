Drama-debuut voor festivaldirecteur Maurits Westerik (37)

Ⓒ Best Kept Secret

Geen Pinkpop, geen Lowlands en geen Zwarte Cross. Het kabinet zette dinsdagavond een dikke vette streep door de festivalfestivalzomer. Maurits Westerik (37) is nog geen jaar festivaldirecteur van het Best Kept Secret-festival en had met The Strokes en The National direct al twee gigantische headliners naar Hilvarenbeek gehaald. Maar door de coronamaatregelen zijn alle inspanningen voor niets geweest en het driedaagse muziekevenement wordt ’verschoven’ naar volgend jaar. „De verantwoordelijkheid voel je iedere dag.”