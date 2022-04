Daniel Craig heeft corona en moet shows annuleren

Craig heeft volgens een verklaring van de Broadway-show zaterdag positief getest op corona. De matinee- en avondvoorstellingen van het stuk zijn daarom geannuleerd. Theaterbezoekers kunnen hun geld terugkrijgen.

De Britse acteur, die de laatste jaren te zien was als geheim agent 007 in de James Bond-films, speelt de hoofdrol in een nieuwe Broadway-versie van het bekende stuk van schrijver William Shakespeare. Macbeth is nog tot en met 10 juli in het Longacre Theatre in New York te zien.