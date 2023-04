Wietze en Klaas worden in de ochtend vervangen door ochtend-dj’s Radio Veronica

„We zijn vorige week maandag verkocht. Als radiozender overgegaan naar nieuwe eigenaar, dat is Mediahuis geworden. Alleen, er is en dat wisten we ook niet, afgesproken dat er één onderdeel niet verkocht zou worden. We zijn diezelfde dag gevraagd, of we wilden overstappen naar een station met cijfers. We zijn gevraagd om de ochtendshow van Radio 538 te maken”, leggen de dj’s van de radio Veronica ochtendshow uit.

„Het is een gave kans en natuurlijk ook terug naar het oude nest. We hebben geconcludeerd dat het voor ons radioprogramma een onwijs mooie kans is om de ochtendshow bij Radio 538 te maken. We gaan gewoon nog door, maar het verhuist. Na de zomer van zes tot tien”, aldus de heren.

Het nieuws is enigszins opmerkelijk, omdat op 28 december 2021 bekend werd dat Frank Dane moest stoppen met de ochtendshow, nadat hij twee jaar lang de show had gepresenteerd nadat Edwin Evers aangaf na 21 jaar ermee te stoppen.

Gezinsleven

Wietze laat weten dat het combineren van een ochtendshow lastig is met zijn gezinsleven. „Samen met de zender kwamen we tot de conclusie dat ik het langjarig commitment voor een ochtendshow, in deze fase van mijn gezin, simpelweg nog niet kan overzien. Daarom hebben we besloten eerder te stoppen dan gepland. Het is nu een logisch moment de presentatie van de ochtendshow over te dragen, zodat het nieuwe team na de zomer kan starten.” Ook meldt hij dat er wordt gezocht naar een andere plek voor de dj bij Radio 538.

Klaas weet nog niet of er een toekomst is voor hem bij de radiozender. „Ik vind het natuurlijk ongelooflijk jammer dat ons geweldige avontuur te vroeg stopt, maar ik respecteer de keuze en heb begrip voor de privésituatie van Wietze. Ik ga de komende tijd eerst eens even goed nadenken over wat de toekomst binnen of buiten 538 voor mij in petto heeft, maar de afgelopen periode heeft laten zien dat we iets goeds neer kunnen zetten en daarnaast mijn liefde voor radio alleen nog maar meer heeft aangewakkerd.”