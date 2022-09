Premium Het beste van De Telegraaf

’Wonderkind’ Laurent streeft naar eeuwig leven

Door Daphne van Rossum

Laurent (midden, gefankeerd door zijn ouders) raast drie keer zo snel door een studie als een gemiddeld persoon. Ⓒ foto RTL/Videoland

We zijn in Nederland ’wonderkind’ Laurent (12) een beetje uit het oog verloren sinds hij naar België is verhuisd, maar hij heeft bepaald niet stil gezeten. Vorig jaar behaalde hij zijn universitaire diploma, een master in de kwantumfysica aan de Universiteit van Antwerpen. Inmiddels bereidt hij zich voor op zijn promotieonderzoek.