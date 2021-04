Zwangere Halsey: mijn buik heeft omvang van basketbal

„Die zoek-de-verschillenspelletjes worden iedere dag lastiger”, grapt Halsey bij een Instagramfoto van zichzelf. Zittend in een fauteuil houdt de Amerikaanse in haar rechterhand een basketbal omhoog om te laten zien hoe groot haar babybuik ondertussen is.

In januari van dit jaar maakte Halsey bekend in verwachting te zijn. Het is alleen niet duidelijk wie de vader van het kind is. Vorig jaar werd gefluisterd dat de zangeres weer terug was bij haar ex Yungblud.