Is de nieuwe beschuldiging tegen R. Kelly een hoax?

Savage kwam afgelopen weekend voor het eerst met haar eigen verhaal naar buiten, waarin ze zei ook slachtoffer te zijn van de omstreden zanger. Patreon vermoedt dat er sprake is van een hoax. Dit meldt Rolling Stone.

Patreon werd een dag na Joycelyn’s eerste blog geattendeerd op het feit dat er wellicht sprake was van onechtheid van het account. Hierop probeerde het bedrijf direct te achterhalen of dit klopte. En hoewel de site contact kreeg met een persoon die verbonden was aan het account, was deze niet in staat om identificatie af te geven.

Op dinsdagmiddag werd besloten de site offline te halen, nadat er geen videobewijs was geplaatst waar Patreon om gevraagd had, om zo vast te kunnen stellen dat Joycelyn daadwerkelijk de schrijver van de blog is. Mensen die geld betaald hadden om het eerste stuk te kunnen lezen hebben dat teruggekregen.

Joycelyn Savage Ⓒ Hollandse Hoogte