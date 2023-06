Hier geeft Johnny Depp 1 miljoen aan uit!

Johnny, die vorige week zijn 60e verjaardag vierde, klaagde zijn ex-vrouw (37) aan nadat zij in 2018 een opiniestuk had geschreven voor The Washington Post. Daarin vertelde Amber over haar ervaringen met huiselijk geweld. Hoewel zijn naam niet genoemd, zou het volgens de acteur duidelijk zijn dat het over hem ging.

Twee jaar eerder vroeg zij een scheiding aan, na een incident in huize Depp-Heard waarbij de politie werd gebeld. Vlak daarna verscheen Amber in het openbaar met een blauwe plek, die ze opliep nadat Johnny een telefoon naar haar hoofd zou hebben gegooid. De acteur kreeg een tijdelijk straatverbod: hij mocht niet in de nabije omgeving van zijn ex verkeren.

Het moddergooien ging door, tot een rechter vorig jaar besliste in het voordeel van Depp. Zijn ex moest zo’n tien miljoen dollar betalen: een schadevergoeding voor zijn beweerde carrière- en reputatieschade. Later werd een bedrag van een miljoen overeengekomen. Het was de acteur niet te doen om het geld, stelde hij eerder, en daarom geeft hij het nu gemakkelijk weg.

Er zijn, zo meldt de website TMZ, vijf goede doelen die elk een even groot deel van de ’geldtaart’ krijgen. Zo is er een instantie die wensen van kinderen in vervulling laat gaan, een tweetal instellingen voor inheemse gemeenschappen en twee organisaties die zijn opgericht door een Johnny’s helden Paul Newman en Marlon Brando. De acteur zou, volgens een bron, het nalatenschap van zijn idolen willen spekken met de schenking. De charitatieve instituten zullen hem, én zijn ex, dankbaar zijn.