NOS brengt ’oorlogsnieuws’ op tv en radio

De NOS gaat vanaf volgende week donderdag elf maanden lang op internet ’oorlogsnieuws’ brengen over de afloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië. Later in september keert ook het Bevrijdingsjournaal terug op televisie, ditmaal over de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden.