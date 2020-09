Chrissy Teigen en John Legend kopen villa voor 15 miljoen

Vorige maand zette de zanger en de kookboekenschrijfster hun huidige huis te koop voor een kleine 24 miljoen dollar (20,5 miljoen euro). Blijkbaar hebben ze er vertrouwen in dat dat binnenkort van de hand gaat, dus tekenden ze het koopcontract voor de nieuwe villa, die eerder dit jaar werd opgeleverd en een stuk groter is dan hun vorige stek. Waar ze het nu nog met een kleine 800 vierkante meter moeten doen, leven ze straks op bijna 1000 vierkante meter.

Chrissy en John verwachten aankomende winter hun derde kind. Het jongetje kan een van de zeven slaapkamers betrekken, wat genoeg plek overlaat voor dochter Luna (4) en zoon Miles (2). Verder heeft het nieuwe stulpje een wijnkelder en thuisbioscoop en een dertig meter lang zwembad, zo meldt de LA Times.

De twee kochten dit voorjaar ook nog een tweede huis in de omgeving, toen staken ze 5,1 miljoen dollar (4,3 miljoen euro) in een kleinere villa in West-Hollywood, die ze voornamelijk zouden willen gebruiken als kantoor.