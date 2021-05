Elton John (74): ’Lange tijd niet zo fit geweest als nu’

De Britse superster, die diabetes heeft en in het verleden worstelde met verslavingen, besloot zijn extra vrije tijd te gebruiken om zijn gezondheid aan te pakken. „Ik ben waarschijnlijk in lange tijd niet zo fit geweest als nu en ik voel me geweldig”, vertelde de zanger in de podcast Deeney Talks. „Het heeft geen zin om te klagen dat je overgewicht hebt. Je moet er iets aan doen.”

Sir Elton vroeg hulp aan een voedingsdeskundige en is meer gaan bewegen. „Ik wilde het niet de andere kant op laten gaan en als ik weer op tournee ga fitter zijn dan ooit”, legde hij uit. „Ik schaamde me al mijn hele leven als ik weer was aangekomen. Ik ga op en neer als een jojo. Maar ik heb me daar tijdens de lockdowns erg op gericht en ik heb van veel mensen thuis hulp gehad.”