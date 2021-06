Yolanthe Cabau wil ’maatjes blijven’ met Wesley Sneijder

Wesley en Yolanthe besloten in 2019 om hun huwelijk te beëindigen. De periode rond haar scheiding vond Yolanthe behoorlijk pittig. „Ik kon niet naar buiten of naar de supermarkt. Ik vind het niet gek dat mensen nieuwsgierig zijn en graag willen weten wat er is gebeurd, want ik ben vanaf mijn zestiende al op televisie. Mijn privéleven is daardoor altijd in beeld geweest. De mooie momenten, zoals mijn huwelijk, liefde, al die hoogtepunten”, aldus Yolanthe.

„Dan willen mensen het ook weten als er dieptepunten zijn. Dat begrijp ik. Maar als je de persoon in kwestie bent, je niet goed voelt, met hartenpijn je huis uit komt en dan steeds gefotografeerd wordt… dat is heel lastig”, gaat ze verder.

Yolanthe besloot daarom om naar Los Angeles te verhuizen. „Dus gingen Xess (haar zoontje, red.) en ik naar LA, waar we weer de kleine dingen kunnen doen die voor andere mensen heel normaal zijn. Naar het park, het strand, de supermarkt. Ik kan daar met een knot in naar de speeltuin, lekker met Xess dollen, zonder na te denken of iemand daar iets van vindt. Niemand weet daar wie we zijn. Dat is vrijheid.”