’Faithfully yours’: stiekem vreemdgaan in thriller vol plotwendingen

Wat: thriller

Regie: André van Duren

Met: Bracha van Doesburgh, Elise Schaap, Nasrdin Dchar

Terwijl Bodil neerstrijkt in haar strandvilla en een appetijtelijke filosoof (Matteo Simoni) om haar vingers windt, gebeurt er rondom Isabel iets veel schimmigers. Eerst zien we hoe ze een dik pak geld overhandigt aan een gangsterfiguur, de volgende dag lijkt ze van de aardbodem te zijn verdwenen. In Bodils villa wordt een grote plas bloed gevonden. Zie dat dan maar eens uit te leggen aan de politie. En aan je echtgenoot.

Geheimen

De plot van Faithfully yours begint voller te lopen met de komst van verschillende bijpersonages, waaronder Bodils zus (Hannah Hoekstra) en man (Nasrdin Dchar), en de gekwelde partner van Isabel (Gijs Naber). Dat zij allemaal geheimen met zich meedragen, blijkt in de praktijk een beetje te veel van het goede.

Geloofwaardig?

Verdachtmakingen zijn natuurlijk altijd welkom in een thriller, maar regisseur André van Duren (De helleveeg, De bende van Oss) heeft moeite om zijn verhaal tegen het slot nog kloppend te krijgen. Dat lukt hem alleen nog met een bak uitleg en plotwendingen. Geloofwaardiger wordt Faithfully yours daar niet op. Lekker sfeervol en mysterieus is deze thriller wel. Wie zich over de laatste twintig minuten heen zet, zal zich wellicht nog prima vermaken.

✭✭✭