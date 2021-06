Britney Spears geniet van vakantie op Hawaï: ’I did it again!’

Spears liet via sociale media weten dat het goed met haar gaat en postte een aantal filmpjes op Instagram. „Nou, laat ik zeggen: I did it again! Dit is het tweede deel van onze Maui reis. Ik rijd hier rond in een oud barrel, maar wat kan mij het ook schelen. Ik heb lol, ik heb plezier en ik geniet! Het geluid van de oceaan maakt me gelukkig, net zoals dat ik mensen op een balkon naast ons hoor lachen. Mensen zijn gelukkig en vieren het leven, precies wat ik wil. Ik ga nog veel meer met jullie delen, dus houd mijn account in de gaten”, aldus Britney.

Britney en haar vriend Sam vertrokken afgelopen week naar Hawaï, nadat de zangeres via de telefoon met de rechter sprak.