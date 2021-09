Idina Menzel bedolven onder excuses van John Travolta

Menzel trad tijdens de awarduitreiking op met Let it Go uit de musical Frozen, het nummer dat die avond de Oscar voor beste liedje zou winnen. Travolta kondigde haar aan als ’Adele Dazeem’. Later heeft hij verklaard dat dat kwam doordat haar naam op de autocue fonetisch gespeld was en bekende hij ook dat hij wel erg onder de indruk was van Goldie Hawn, die hij vlak daarvoor backstage ontmoette.

In een clip die donderdag uitkwam van Carpool Karaoke vertelt de zangeres dat Travolta haar daarna bloemen en meerdere mails stuurde om zich te verontschuldigen. „Die mails waren zo aardig, hij is erg lief en wilde het heel graag goedmaken. Maar ik heb hem altijd gezegd dat dat niet nodig was, want het was het beste dat mij ooit is overkomen.”

Meryl Streep

De blunder van Travolta kreeg namelijk zoveel aandacht, dat Menzel meteen volop in de spotlights stond. Toch moet de zangeres bekennen dat ze in eerste instantie even moest slikken toen ze Travolta haar naam hoorde verhaspelen. „Ik kreeg even heel veel zelfmedelijden. Ik dacht: Meryl Streep zit daar in de zaal. Dit zou mijn grote moment moeten zijn en hij heeft net mijn naam verkloot. Maar acht seconden later toen de band begon te spelen dacht ik juist: ’Herpak je, dit is jouw moment. Maak je hier geen zorgen over en zing, bitch’.”

De zangeres heeft overigens al eens wraak kunnen nemen op Travolta. Tijdens de Oscarceremonie een jaar na de blunder presenteerden de twee samen de award voor beste liedje en kondigde zij hem aan als ’Glom Gazingo’.