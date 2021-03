Geen coke maar een keuken voor Najib Amhali

Hij had net met zijn vrouw een keuken besteld, toen de crisis toesloeg. „Ik zei nog: laten we even wachten. Maar nee, die keuken moest en zou er komen. Dus die wordt binnenkort geleverd.” Veel moeite heeft hij er echter niet mee. Relativerend: „Maar goed, je leeft maar één keer. Het scheelt dat ik die coke niet meer hoef te betalen. Anders was die hele keuken al lang in mijn neus verdwenen, haha.”

Hoewel hij erover grapt, is het hem ook duidelijk dat de coronacrisis zomaar een terugval in zijn oude coke-verslaving had kunnen betekenen. „Maar het gekke was dat ik ook direct voelde: dit gaat me niet gebeuren. Het kon ook echt niet, want ik had geen werk en was soms down: als ik dan weer coke was gaan gebruiken, zou ik weer terug bij af zijn geweest en ik weet eerlijk gezegd niet of ik er dan ook weer af was gekomen.”

Bovendien weet de cabaretier niet hoe hij het had moeten betalen. „De rekeningen bleven komen terwijl er geen cent binnenkwam. Ja, een beetje geld van die tv-dingen, maar dat is een schijntje van wat ik eerder verdiende. Maar maak je geen zorgen: ik hoef mijn hand nog niet op te houden.”

De cabaretier verdient ’dat beetje geld’ voor zijn klussen op tv, zoals bij SBS6’s Wie van de Drie waarvan deze week een nieuw seizoen begint. Hij vindt het zelf ’als ik heel eerlijk ben’, ook wel van ’creatieve armoe getuigen dat het tv-spel uit de jaren zestig weer uitgezonden wordt en laat weten zelf al verschillende andere programma-ideeën aangedragen te hebben. Maar: „Ze zijn niet geïnteresseerd. Wat me er niet van weerhoudt dingen te bedenken - als het niet binnen het omroepstelsel past, past het wel op een streamingdienst als Netflix of Amazon.” Bovendien komen er twee films van hem aan, kondigt hij aan.