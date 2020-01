Ⓒ Screendump RTL 4

Het toverwoord om kijkers te lokken naar de talkshow van Eva Jinek op RTL 4 was ’onveranderd’. Zelfs de reclame werd opgeofferd. De eerste gastentafel kende vrijdagavond geen grote klappers, wel usual suspects: een gezelschap dat vrijwel in zijn geheel al in haar NPO-programma zat. Onveranderd dus. Ook haar bierglas kwam mee uit het oude meubilair.