Publiek niet meer welkom bij groot deel tv-programma’s

BNNVARA laat weten bij alle live-uitzendingen geen publiek toe te laten in de studio, waardoor onder andere De wereld draait door en Kassa een lege studio zullen hebben.

Ook talkshows Op1 en Jinek laten geen publiek meer toe. De uitzending van Jinek staat donderdagavond volledig in het teken van verregaande maatregelen die omtrent het coronavirus zijn genomen en heeft de gastenlijst daarop aangepast. Onder anderen viroloog Ann Vossen en KLM-topman Pieter Elbers schuiven aan.

Eerder besloot Omroep MAX ook om voor onbepaalde tijd alle televisie- en radioprogramma’s uit te zenden zonder publiek.

De NPO adviseert omroepen om sowieso minder dan honderd of helemaal geen mensen toe te laten als publiek in de studio. „Wij adviseren dat, maar omroepen zijn er vrij in om te besluiten hoe zij het publiek vullen”, aldus een woordvoerder van de NPO.