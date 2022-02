Adele laat zich voor het eerst in vijf jaar op rode loper zien

De zangeres had een jurk van Armani aangetrokken maar trok vooral de aandacht vanwege een enorme diamanten ring aan haar vinger. Britse tabloids speculeren volop of haar vriend Rich Paul haar mogelijk ten huwelijk heeft gevraagd.

Dat zou opmerkelijk zijn omdat juist geruchten de ronde deden dat er relatieproblemen waren tussen Adele en Paul. Dat zou de reden zijn waarom Adele haar concertserie in Las Vegas heeft afgezegd.

In januari maakte de zangeres in tranen via sociale media bekend haar concertreeks in Las Vegas af te zeggen. De shows konden geen doorgang vinden omdat de helft van haar team geveld is door het coronavirus en ze daardoor niet de show kon bieden die haar fans verdienen. Volgens insiders zou de zangeres niet tevreden zijn over bepaalde elementen in haar show.