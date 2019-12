Dit zijn de nieuwe MolTalk-presentatoren

Marlijn en Rop nemen het stokje over van Margriet van der Linden en Chris Zegers, die samen drie seizoenen de Mol probeerden te ontmaskeren. „Dit jaar is het vijf jaar geleden dat ons seizoen van Wie is de Mol? bovengronds ging, sindsdien heeft het blinde wezen ons niet meer losgelaten. Met een warm hart en vele dierbare herinneringen nemen we afscheid van onze vrolijke zaterdagavond met MolTalk. Veel succes Marlijn en Rop. Trust nobody! Nou ja, alleen ons... het is Anita Witzier!”, aldus het duo.

Ook Marlijn en Rop gingen ooit zelf op zoek naar de saboteur. De actrice en presentatrice was in 2015 de verliezend finalist en de acteur moest een seizoen later als zesde kandidaat het veld ruimen. „Nooit durven hopen dat we ooit nog onderdeel zouden mogen uitmaken van Wie is de Mol?. Met pijn in ons hart hadden we al afscheid genomen van dit eenmalige avontuur. Maar nu mogen we weer op jacht, helaas voor ons niet in het buitenland. China had ons ook wel te gek geleken, maar wel elke zaterdag vanuit ons stamcafé in VondelCS. Margriet en Chris; we’ve got big shoes to fill, maar we gaan ons stinkende best doen”, aldus Rop en Marlijn.

Kick-off

Op zaterdag 4 januari nemen Marlijn en Rop de deelnemers onder de loep, vertonen primeurs en testen de kennis van oud-kandidaten tijdens MolTalk: the kick-off. Het programma is vervolgens wekelijks te zien op NPO 3, na de uitzending van Wie is de Mol? op NPO 1.

Het twintigste seizoen van Wie is de mol? gaat op 11 januari van start. Onder anderen Anita Witzier, Buddy Vedder, Miljuschka Witzenhausen en Nathan Rutjes doen eraan mee.