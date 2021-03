Derde zoontje voor Zweedse prins Carl Philip en Sofia

Het kindje is geboren om 11.19 uur, is 49 centimeter groot en weegt 3220 gram. De naam van het jongetje is nog niet bekendgemaakt.

„We zijn zo blij en dankbaar dat we onze derde zoon in onze familie mogen verwelkomen. Prinses Sofia en ik, en zijn twee grote broers, hebben allemaal naar deze dag uitgekeken”, aldus Carl Philip. „Nu kijken we er naar uit om kennis te maken met dit nieuwe kleine lid van onze familie.”

Carl Philip is de gehele bevalling bij zijn vrouw in het ziekenhuis geweest. Samen hebben de prins en Sofia al twee zoons, Alexander en Gabriel. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia zijn nog niet op bezoek geweest bij het pasgeboren kind, maar hebben wel al contact gehad met hun zoon en zijn vrouw.