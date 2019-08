Nieuw album Van Dik Hout verschijnt op 25 oktober

Hoe het nieuwe album gaat heten, verklapt de zegsman nog niet. Wel verscheen in april alvast de single Goud uit het niets. De heren brachten in 2014 voor het laatst een studioplaat uit. 'Alles wat naar boven drijft' wist destijds een vijftiende plek in de Album Top 100 te scoren.

Van Dik Hout viert dit jaar alweer zijn 25-jarig bestaan. De band doet dit behalve met een nieuw schijfje ook met een clubtoer. Deze gaat op 26 oktober van start in De Vorstin in Hilversum.