Premium Het beste van De Telegraaf

Schilder en onderzoeker waagt zich aan reconstructie voor ’Het geheim van de schilder’ Lisa Wiersma schilderde Nachtwacht na in zes maanden

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Lisa Wiersma kreeg hulp van twee andere schilders om de reconstructie op tijd af te krijgen. Ⓒ Foto AvroTros

Schilder en onderzoeker Lisa Wiersma houdt wel van een flinke uitdaging. Dus toen zij voor het tv-programma Het geheim van de meester werd gevraagd om een reconstructie te maken van Rembrandts Nachtwacht dacht ze: ’Laten we het maar proberen.’ „Toch bekroop me tijdens het schilderen regelmatig het gevoel: Waar zijn we aan begonnen?”, geeft ze ruiterlijk toe. „Mijn waardering voor het vakmanschap van Rembrandt was al groot, maar is hierdoor alleen nog maar toegenomen.”