TV

Laatste aflevering Een huis vol maakt tongen los

Twitteraars raken vrijdagavond maar niet uitgepraat over de laatste aflevering van het seizoen van het programma Een huis vol, waarbij drie grote gezinnen worden gevolgd. Daarnaast was er ook een onthulling in de docusoap: Janneke Jelies is in verwachting van haar negende kind.