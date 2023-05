Premium Het beste van De Telegraaf

Na finale vrijdag derde reeks polderversie vanaf zaterdag The traitors op Videoland Arie Luyendyk jr. ook in de Amerikaanse Verraders spraakmakend

Door Bernice Breure

Onder leiding van acteur/presentator Alan Cummings (m.) gaan de deelnemers van Traitors USA, onder wie Arie Luyendijk jr. (derde van l.) de strijd aan. Ⓒ foto rtl

’De verraders’ is weliswaar een format van eigen bodem, het spelprogramma kent inmiddels meerdere internationale versies. Het eerste Amerikaanse seizoen, ’The traitors’, verschijnt zaterdag op Videoland. Met toch nog een vleugje Hollands glorie: voormalig autocoureur Arie Luyendyk jr. is een van de deelnemers. Intussen zet de trend ’prominenten buiten hun comfortzone’ nog wel even door