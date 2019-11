Beau woedend om nepadvertentie: ’Je sterft eraan!’

De presentator is woedend dat hij het middelpunt is van de reclame. „Ik vind het totale bullshit!”, reageert hij duidelijk boos in RTL Boulevard. „Als ik die mensen tegenkom dan slinger ik ze tegen de grond.”

De beelden die rondgaan zijn zo bewerkt dat het lijkt alsof Beau deze pillen in zijn programma bespreekt. Hij legt uit dat ze de concentratie bevorderen, dat je er beter door gaat leren en dat ze worden gebruikt om flink te kunnen drinken zonder kater. Zelf neemt hij uiteindelijk ook een paar pillen.

Het fragment ook zeer geloofwaardig, maar is dus vals. „Die mensen moeten echt voor het gerecht gesleept worden. Ik ben het in ieder geval niet, het is allemaal bullshit. Die dingen werken niet, je sterft eraan”, besluit hij.