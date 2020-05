Wie is toch die man achter 45 MILJOEN?

Martin Garrix, 24 jaar, 45 miljoen op de bank en een onberispelijke staat van dienst Ⓒ Getty Images

Nog maar 24 jaar en met een vermogen van 45 miljoen euro de rijkste jonge BN’er van Nederland. Waar zoveel roem en rijkdom soms rare dingen kunnen doen met jonge sterren, zul je dj Martin Garrix niet betrappen op het spuiten van dure flessen champagne bij een zwembad in Dubai of met dure Rolexen of auto’s zien poseren op Instagram. Nee, voor alles is de zoon van een arts en een veilingmeester zo heerlijk Nederlands ’gewoon gebleven’.