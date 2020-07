Johnny Depp benadrukt geen 'vrouwenmishandelaar' te zijn

Tijdens de zaak, die al meer dan twee weken duurt, kwam ook Johnny’s huwelijk met ex-vrouw Amber Heard veelvuldig aan bod. De voormalige echtelieden beschuldigen elkaar over en weer van mishandeling. Ook dinsdag probeert de advocaat van de acteur de rechter ervan te overtuigen dat zijn cliënt onschuldig is aan de „reputatie vernietigende, carrière om zeep helpende beschuldigingen.”

Omdat Johnny nooit is veroordeeld voor mishandeling, had The Sun hem nooit een ’vrouwenmishandelaar’ mogen noemen, aldus de advocaat. „Het is niet een simpele beschuldiging: het artikel laat geen ruimte voor twijfel over aan zijn miljoenen lezers.”

Niet nieuwswaardig

De advocaat van de tabloid suggereerde maandag dat de acteur zijn gewelddadige gedrag mogelijk niet meer herinnert omdat hij onder invloed was van drank en drugs. „Het feit dat meneer Depp een geschiedenis heeft in het gebruik van alcohol en drugs is niet nieuwswaardig en bewijst daarnaast niets”, reageerde Johnny’s advocaat dinsdag.

De acteur eist een rectificatie van het artikel en wil daarnaast een fikse schadevergoeding. Wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend.